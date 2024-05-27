İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin türbe örtüsü Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi'ne serildi

Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin Irak'ın Bağdat şehrindeki türbe örtüsü, Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi'ne serildi.

Bilecik'te Osmanlı Cihan Devleti'nin kurucuları Şeyh Edebali ve Osman Gazi'yi anma ve şehrin fethinin 725'inci yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte, İmam-ı Azam Hazretleri'nin Irak'ın Bağdat şehrindeki türbe örtüsü Şeyh Edebali Türbesi'ne serildi. Programa Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan da katıldı. - BİLECİK