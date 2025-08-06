İmam Hatip Öğrencilerinden Orman Temizliği ile Farkındalık Etkinliği

Adıyaman'da imam hatip öğrencileri, Karadağ ormanlık alanında çevre temizliği yaparak orman yangınlarına karşı toplumsal farkındalık oluşturdu.

Adıyaman Önder İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, farklı imam hatip okullarında öğrenim gören öğrenciler ellerine eldiven ve çöp poşetlerini alarak Karadağ ormanında temizlik çalışması yaptı.

Öğrenciler, doğayı kirleten atıkları tek tek toplayarak hem çevreye katkı sundu hem de topluma örnek oldu.

Etkinliğin yalnızca bir temizlik faaliyeti olmadığını belirten yetkililer, asıl amacın çevre bilinci oluşturmak ve gençlerde doğaya sahip çıkma duygusunu geliştirmek olduğunu ifade edildi.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Adıyaman Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ebubekir Turmaz, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmenin önemine vurgu yaparak, "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz etkinlik, gençlerimizin çevreye karşı duyarlılığını artırmak ve toplumda orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak adına çok kıymetli. Doğayı korumak, yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Bu bilinci küçük yaşlarda kazandırmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Etkinlik, öğrencilere çevre temizliği konusunda örnek bir uygulama sunarken, Adıyaman halkı tarafından da takdirle karşılandı. - ADIYAMAN