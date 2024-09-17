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İlkokul öğrencisi iki kız çocuğunu taciz eden sanık: "Başıma gelecekleri biliyordum"

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Kırşehir'de ilkokulda iki öğrenciye istismarda bulunduğu iddia edilen temizlik görevlisi sanık, mahkemede suçlamaları kabul ederken yaptığı eylemleri savundu. Sanık, çocukları öpmemesi gerektiğini kabul etti ve akli dengesinin araştırılmasını talep etti.

Kırşehir'de 2023 yılından bu yana temizlik görevlisi olarak çalıştığı okuldaki 2 ilkokul öğrencisine istismarda bulunduğu iddia edilen sanık, mahkemede "Başıma gelecekleri biliyordum" dedi. Kırşehir'de Öğretmen Ziya Kılıçözü İlkokulunda temizlik görevlisi olarak çalışan M.U., okulda iki öğrenciyi istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konulurken, şahıs Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Sanık avukatı ve mağdur iki öğrencinin avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya sanık M.U., tutuklu olduğu Yozgat Boğazlıyan cezaevinden SEBGİS yöntemiyle katıldı.

"İKİ KIZ ÇOCUĞUNU DUDAKLARINA YAKIN BÖLGEDEN ÖPTÜM"

Mahkemede kendini savunan tutuklu sanık M.U., suçlu olduğunu ve çocukları öpmemesi gerektiğini söyleyerek, kendisine ağaç dikme cezası verilmesini talep etti ve "Beyanlarım çarptırıldı. Bana okutulmadan imzalatıldı. Beni kesin suçlu gördüler. Temizlik yaparken çocuklar geldi ve aniden bana sarıldı. Bende iki kız çocuğunu da dudaklarına yakın bölgeden öptüm" dedi.

SAÇINA YAPIŞAN SAKIZI ÇIKARMAK İÇİN KUCAĞINA OTURTMUŞ

Mağdur K.T. adlı çocuğu neden kucağına oturttuğu sorulan M.U., mağdur çocuğu kucağına oturttuğunu fakat cinsel istek amaçlı yapmadığını söyleyerek, "K.T.'nin saçına yapışan sakızı çıkarmak için kucağıma oturttum. Bir iki dakika boyunca kucağımda kaldı" diye konuştu.Mağdur aileler ve çocukların pedagog eşliğinde dinlendiği mahkemede sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Yerel

Kırşehir 3-sayfa Eğitim Hukuk Yerel Suç

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Yorumlar (1)

Cengiz:

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