Ankara'da İlkokul Öğrencilerinden Çevre Projesi: 'Aklımdaki Dostum' Kitap Oldu

Ankara'da ilkokul öğrencileri, rehber öğretmenleri Ferhat Halezaroğlu öncülüğünde, iklim krizi ve çevre sorunlarını seçtikleri hayvan karakterleri aracılığıyla anlatan hikayeler yazdı. Bu hikayeler 'Aklımdaki Dostum' adıyla kitaplaştırılarak bir sergi ve tanıtım etkinliğinde sunuldu. Proje, öğrencilerin yaratıcılığını geliştirmeyi ve küresel sorunlara dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Canan Özbağı Hürriyet İlkokulu 3-D sınıfı öğrencileri rehber öğretmen Ferhat Halezaroğlu öncülüğündeki projede, kendileriyle özdeşleştirdikleri hayvan karakteri üzerinden iklim krizi ve çevre sorunlarına dikkat çeken hikayeler kaleme aldı. Öğrencilerin küresel sorunları anlatıp, çözüm önerileri sunduğu hikayeler 'Aklımdaki Dostum' adıyla kitaplaştırıldı. Kitabın tanıtımı törenle yapıldı. 'Aklımdaki Dostum Resim Sergisi ve Hikaye Kitabı Tanıtım Etkinliği'ne öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

Rehber Öğretmen Ferhat Halezaroğlu, amaçlarının öğrencilere erken yaşta okur, yazar ve çizer kimliği kazandırmak, onlara düşüncelerini özgün bir biçimde ifade etme cesareti aşılamak ve içlerindeki yaratıcılığı toplumla paylaşma fırsatı sunmak olduğunu söyledi. Halezaroğlu, "Proje süreci boyunca çocuklarımız; hayvan sevgisi, doğa bilinci, küresel iklim sorunları ekseninde derinleşmiş, özgün düşünce üretme ve bu düşünceyi somut bir esere dönüştürme becerisi kazanmış, karakter gelişimi süreçleri kapsamında topluma örnek bireyler olma yolunda önemli bir adım atmışlardır" dedi.

Halezaroğlu, 2'nci sınıftan başlayarak çocuklara resim ve çizim tekniklerini öğrettiğini anlatarak, "Daha sonra dedik ki 'madem resim yapmayı ve sanatını öğrendik. O zaman; dünyada küresel sorunlarımız var. Canlı ve cansız varlıklar var. Onlara değinelim. Ne yapalım? Doğadaki canlı hayvanlarımızı bir kahraman yapalım' dedik. Herkes kendisine bir hayvan kahraman seçti. O kahraman hayvanın ağzından küresel sorunlara değindi. Herkes kendi kahramanını küresel sorunların içerisine dahil etti ve öyküsünü tasarlamış oldu. Çocukların özgüvenleri gelişmiş oldu. Çocuklar okul içinde ve aile ortamında bir şey ürettikleri için kendilerini değerli hissediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuncay Sonel'in ilk ifadesi: Gülistan'ın hamile kaldığı...

Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim

TBB'de olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
Yaşlı adama tekme atan 2 çocuk serbest kaldı

Vicdanları yaralayan karar

CHP ve YRP'den ayrılan 100 kişi AK Parti'ye katıldı

AK Parti'ye büyük katılım: Aralarında il kadın kolları başkanı da var
Iğdır FK-Amedspor maçı öncesi gündem olan fotoğraf

Iğdır FK-Amedspor maçı öncesi gündem olan fotoğraf

Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Bayern Münih'ten Eren Dinkçi'nin kız arkadaşı için başlatılan kampanyaya destek

Milli yıldızımızın kız arkadaşı için başlatılan kampanyayı unutmadılar
CHP ve YRP'den ayrılan 100 kişi AK Parti'ye katıldı

AK Parti'ye büyük katılım: Aralarında il kadın kolları başkanı da var
1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

İstanbul'da çivi kabusu! Lastikler patladı, trafik felç oldu

Megakentte çivi kabusu! Lastikler patladı, trafik felç oldu