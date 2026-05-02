Ankara'da İlkokul Öğrencilerinden Çevre Projesi: 'Aklımdaki Dostum' Kitap Oldu

ANKARA'da ilkokul öğrencilerinin iklim krizi, çevre kirliliği, kaynakların korunması gibi küresel sorunları seçtikleri hayvan karakteri üzerinden anlattığı hikayeleri kitaplaştırıldı.

Canan Özbağı Hürriyet İlkokulu 3-D sınıfı öğrencileri rehber öğretmen Ferhat Halezaroğlu öncülüğündeki projede, kendileriyle özdeşleştirdikleri hayvan karakteri üzerinden iklim krizi ve çevre sorunlarına dikkat çeken hikayeler kaleme aldı. Öğrencilerin küresel sorunları anlatıp, çözüm önerileri sunduğu hikayeler 'Aklımdaki Dostum' adıyla kitaplaştırıldı. Kitabın tanıtımı törenle yapıldı. 'Aklımdaki Dostum Resim Sergisi ve Hikaye Kitabı Tanıtım Etkinliği'ne öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

Rehber Öğretmen Ferhat Halezaroğlu, amaçlarının öğrencilere erken yaşta okur, yazar ve çizer kimliği kazandırmak, onlara düşüncelerini özgün bir biçimde ifade etme cesareti aşılamak ve içlerindeki yaratıcılığı toplumla paylaşma fırsatı sunmak olduğunu söyledi. Halezaroğlu, "Proje süreci boyunca çocuklarımız; hayvan sevgisi, doğa bilinci, küresel iklim sorunları ekseninde derinleşmiş, özgün düşünce üretme ve bu düşünceyi somut bir esere dönüştürme becerisi kazanmış, karakter gelişimi süreçleri kapsamında topluma örnek bireyler olma yolunda önemli bir adım atmışlardır" dedi.

Halezaroğlu, 2'nci sınıftan başlayarak çocuklara resim ve çizim tekniklerini öğrettiğini anlatarak, "Daha sonra dedik ki 'madem resim yapmayı ve sanatını öğrendik. O zaman; dünyada küresel sorunlarımız var. Canlı ve cansız varlıklar var. Onlara değinelim. Ne yapalım? Doğadaki canlı hayvanlarımızı bir kahraman yapalım' dedik. Herkes kendisine bir hayvan kahraman seçti. O kahraman hayvanın ağzından küresel sorunlara değindi. Herkes kendi kahramanını küresel sorunların içerisine dahil etti ve öyküsünü tasarlamış oldu. Çocukların özgüvenleri gelişmiş oldu. Çocuklar okul içinde ve aile ortamında bir şey ürettikleri için kendilerini değerli hissediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı