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İlkel teleferikle ’heyecanlı’ yolculuk

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İlkel teleferikle ’heyecanlı’ yolculuk
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Rize’nin Çayeli ilçesinde bir çay üreticisi, sarp arazideki bahçesine ulaşmak için bindiği ilkel yük teleferiğindeki tehlikeli yolculuğunu "Uludağ’dakinden daha heyecanlı" diyerek kayda aldı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde bir çay üreticisi, sarp arazideki bahçesine ulaşmak için bindiği ilkel yük teleferiğindeki tehlikeli yolculuğunu " Uludağ'dakinden daha heyecanlı" diyerek kayda aldı.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Demirhisar köyünde çay hasadı yapan Feyiz Bülbül isimli müstahsil, sarp arazideki çay bahçesine ulaşmak amacıyla yörede yük taşımacılığında kullanılan ilkel teleferiğe bindi. Metrelerce yükseklikteki çelik halat üzerinde ilerleyen Bülbül, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yolculuk esnasında Karadeniz doğasını ve altındaki vadiyi görüntüleyen Bülbül, "Uludağ'daki teleferikten çok daha heyecanlı" dedi. Herhangi bir güvenlik önlemi bulunmayan kabinde gerçekleştirilen seyahate ait görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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