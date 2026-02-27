Haberler

Minik öğrenciler ilk kez "tekne orucu" tutmanın sevincini yaşadı

Minik öğrenciler ilk kez 'tekne orucu' tutmanın sevincini yaşadı
Güncelleme:
Samsun'da İlkadım İlkokulu öğrencileri, 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliği çerçevesinde 'tekne orucu' tutarak Ramazan atmosferini yaşadı. Velilerin katkılarıyla hazırlanan sıcak çorbalarla oruçlarını açan öğrenciler, etkinlikte ezan ve ilahilerle oruca dair deneyimlerini paylaştılar.

Samsun'da İlkadım İlkokulu öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği kapsamında "tekne orucu" tutmanın mutluluğunu yaşadı.

İlkadım ilçesinde gece aileleriyle sahura kalkan minikler, öğleye kadar oruçlu kaldı. Ardından sınıfta düzenlenen etkinlikle Ramazan atmosferi canlandırıldı. Etkinlikte bir öğrenci elinde davul çalarak sınıfı dolaştırıp mani okudu, ardından ezanla birlikte oruç etkinliği devam etti. Bir diğer minik öğrenci de toplu olarak dua ettirdi.

"Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisi söylendi

Velilerin evlerden getirdiği sıcak çorbalarla oruçlarını açan öğrenciler, son dönemde gündemde olan "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisini seslendirdi.

Okul Müdürü Aydın Peker, "Bakanlığımızın Maarifin Kalbinde Ramazan etkinliği kapsamında okulumuzda 'teknede orucum var' etkinliği düzenledik. Gönüllülük esasına göre her gün bir sınıfımız sahura kalkıyor, öğleye kadar okulda oruç tutuyor. Öğrencilerimiz orucun anlamını ve manasını bizzat yaşıyorlar. Velilerimizin katkısıyla sıcak çorbalarla oruçlarını açtılar. Tam bir oruç havası oluşturmaya çalıştık. Böylece çocuklarımızın bu heyecanına ortak olduk. Çocuklarımızın çoğu ilk kez oruç tuttuklarını söylediler. Böyle bir etkinliğe vesile olmaktan son derece mutluyuz" dedi.

Etkinlik, minik öğrenciler tarafından büyük ilgi ve coşkuyla karşılandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
