İlk ve ortaokul öğrencileri kuşlar için sıcak yuvalar hazırladı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Şehit Ersin Utlu İlk-Ortaokulu öğrencileri, kış mevsiminde kuşların korunması için hazırladıkları 100 adet kuş evi ve 400 adet yemliği okul bahçesindeki ağaçlara astı.

Şehit Ersin Utlu İlk-Ortaokulu'nda öğretmenler ve öğrenciler, okul bahçesindeki kuşları soğuklardan korumak için bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirmeye karar verdi. "Kuşlara bir avuç umut oluyoruz" sloganıyla başlatılan projede öğretmenler, öğrenciler ve velilerin işbirliğiyle 100 adet kuş evi ve 400 adet yemlik hazırlandı. Kuş evlerinin yapımında plastik atıklardan geri dönüşümle kazandırılan malzemeler kullanıldı. Bu sayede hem doğa temiz kaldı hem de kuşlar için soğuk havalara karşı sıcak yuvalar hazırlandı. Yemlikler ise öğrencilerin evlerinde tüketilen tuvalet kağıtlarından kalan rulolardan yapıldı. Öğrenciler, evlerinden getirdikleri ruloları öğretmenlerinin temin ettiği bala batırdı. Ardından kuş yemlerine batırılan rulo etrafı çevrili bir kuş yemliğine dönüştü. Okul bahçesindeki ağaçlara asılan minik evler kuşlara yuva olurken, yemlikler ise onların kış ayını besin arama konusunda biraz daha rahat geçirmesini sağlayacak.

"Öğrencilerimizin merhamet duygularının gelişmesine katkı sağlamak amaçladık"

Şehit Ersin Utlu İlk-Ortaokulu Müdürü Cem Aşır, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Okulumuz birkaç kuş türüne ev sahipliği yapmakla birlikte aynı zamanda kuş popülasyonunun fazla olduğu bir bölgede yer almakta. Biz de buradan hareketle bir sosyal sorumluluk projesi geliştirmek istedik. Proje ile amaç aynı doğayı paylaştığımız kuşların kış dönemindeki zorlu yaşam mücadelelerinde onlara destek olmak. Aynı zamanda öğrencilerimizle bu konuda farkındalık oluşturarak, öğrencilerimizin merhamet duygularının gelişmesine katkı sağlamayı amaçladık. Öğrencilerimiz yaptıkları kuş evlerini ve okulumuzda kağıt rulolardan oluşturdukları kuş yemliklerini okulumuz bahçesindeki ağaçlara ve uygun alanlara yerleştirdiler" ifadelerini kullandı.

"Ortaokul öğrencilerimizin de birlik duyguları gelişmiş oldu"

Şehit Ersin Utlu İlkokulu Müdür Yardımcısı Hamide Zengertaş ise, "İlkokul öğrencileri kışın ihtiyacı olan canlılara yardım etme, merhamet duygularının farkındalığını kazanmış olacak. Bunu uygulamalı olarak kuşların yemliklerini kendileri oluşturduğu için bu farkındalığı da daha pekiştirmiş olacaklar. Ortaokul öğrencilerimizin de birlik duyguları gelişmiş oldu. Hem de küçük çocuklar ile birlikte bunu yaptıkları için sosyal sorumluluk projelerini yerine getirdikleri için kendilerini mutlu ve yeterli hissettiklerini düşünüyorum. 400 öğrencimizle katıldık, mutluyuz" şeklinde konuştu.

"Böyle sıcacık bir projede yer aldığımız için mutluyuz"

Şehit Ersin Utlu Ortaokulu Müdür Yardımcısı Cansen Kaşka, "Bu soğuk kış günlerinde öğrencilerimizle birlikte böyle sıcacık bir projede yer aldığımız için çok mutluyuz" dedi.

"Yardımseverlik ve hayvanseverlik kazanımlarını çocuklar kazanmış oldu"

Özel Eğitim Öğretmeni Hazal Öztürk, "Çocuklarımızla hayvanseverlik adına bir farkındalık oluşturmak için bir proje yaptık. Kuş yuvaları ve yemlikler hazırlayarak çocuklarımızla beraber ağaçlara astık. Diğer okullara da örnek olmasını diliyoruz. Yardımseverlik, hayvanseverlik ve doğaseverlik bütün bu kazanımları çocuklar kazanmış olacak" ifadesini kullandı.

"Hem aç hem de yuvasız kalmadılar"

4'üncü sınıf öğrencisi Nehir Sönmez, "Yaptığımız etkinlik kuşlar için çok iyi bir etkinlik. Hem aç hem de yuvasız kalmadılar. Biz de iyi bir iş yapmış olduk. Güzel bir etkinlik oldu. Rulo kağıdını bala bandırdık, sonra da kuş yemine batırdık. Kendimiz yuvalar yaptık. Şimdi buralara asacağız. Onlar da yuvasız ve aç kalmayacak" diye konuştu.

"Kuşlar aç kalmayacağı için mutlu hissediyorum"

Öğrencilerden Mehmet Emin Ay ise, "Kuşlar aç ve evsiz kalmayacağı için çok mutlu hissediyorum" derken, bir kız öğrenci de, "Süs kabağını oyarak içeriye kalem yerleştirdim. Kuşlar sıcakta duracağı için mutluyum. Bunun içinde kalem var. Kuşlar geldiğinde konabilsin diye içine kalem koydum" dedi.

Öğrencilerden Ahu Berra Doğan, "Kuşların bu soğuk kış günlerinde beslenmesi için yapılan verimli bir etkinlik. Kuşların beslenmesi ve onların daha uzun süre yaşaması için çok güzel bir etkinlik oldu. Ağacımıza asıyoruz ve soğuk kış günlerinde kuşlar yemlerini yiyorlar ve biz de mutlu oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öğrencilerden Mert Kaplan, "Bu bir kuş evi. Tahtalardan yapılmıştır. Bu soğuk kış günlerinde kuşların yuvalara girip üşümemesi, kendilerine bir yuva yapması için bu evler yapılmıştır. Ağaçlarımıza asıyoruz, kuşlar da içlerine girip üşümüyorlar" ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Taha Kılıç, "Bu etkinlikler kuşlar ve canlılar için iyi oluyor. Karlı ve soğuk havalarda yiyecek bulmaları zorlaşıyor. Bu etkinlikte onların kolay yemek yemesi için daha iyi oluyor" dedi.

Etkinliğe Elmadağ Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Özel de katıldı. - ANKARA