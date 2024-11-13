Üye Girişi
Haberler

İlk adresi şehit ailelerini ziyaret etmek oldu

İlk adresi şehit ailelerini ziyaret etmek oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölpazarı Kaymakamlığına atanan Feyza Nur Kılıç, yeni görev yerinde ilk olarak şehit ailelerini ziyaret etti.

Gölpazarı Kaymakamlığına atanan Feyza Nur Kılıç, yeni görev yerinde ilk olarak şehit ailelerini ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Gölpazarı Kaymakamlığına atanan Feyza Nur Kılıç göreve başladı. Kaymakam Kılıç ilk olarak Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etmesinin ardından Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Cihad Emir ve Aile ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Adnan Gümüş ile birlikte Şehit Murat Merlan ve Şehit Ayhan Öztürk'ün ailelerine ziyarette bulundu.

Şehit yakınlarıyla bir süre sohbet eden Kaymakam Kılıç her daim yanlarında olacağını vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
YKS, 21-22 Haziran 2025'te yapılacak

Sınav tarihleri belli oldu

 Donald Trump, Elon Musk'ı bakan yaptı

Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi

 Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi

Narin davası sürerken amca Salim Güran başka bir suçtan ceza yedi
İki ünlü markanın balları sahte çıktı

İki ünlü markanın balları sahte çıktı

Son Dakika Haberleri

YKS NE ZAMAN YAPILACAK? 2025 YKS tarihi açıklandı mı? OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? Ara tatil hangi tarihte bitiyor, son gün ne zaman? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercih dönemi başladı mı? KPSS tercih kılavuzu! Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman? Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda? Az önce deprem mi oldu? 13 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Balları sahte çıkan markalar hangileri? Tarım ve Orman Bakanlığı güncel taklit ve tağşiş listesi! Dünya İyilik Günü mesajları ve sözleri! 13 Kasım Dünya İyilik Günü önemi nedir? Jake Paul kimdir? Jake Paul kaç yaşında, nereli? Jake Paul'un hayatı ve kariyeri... Ajet uçak bileti kampanyası ne zaman, hangi tarihlerde? Ajet kampanya şartları nedir, nasıl kullanılır? Memur zam oranı tahminleri! 2025 Ocak en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.