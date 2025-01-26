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İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi'nde Genel Kurul Yapıldı

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi'nde Genel Kurul Yapıldı
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İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi'nin 10. Olağan Genel Kurulu'nda Oğuz Memiş, altıncı kez başkan seçildi. Genel kurulda, Cemiyetin sosyal hayattaki rolü ve gelecekteki faaliyetleri üzerine konuşmalar yapıldı.

İlim yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi'nin 10. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Şube Başkanı Oğuz Memiş altıncı dönem için güven tazeledi.

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi 10. Olağan Genel Kurulu MÜSİAD Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Okunan Kur'anı Kerim ve İstiklal Marşı'nın ardından genel Kurul Divan Başkanı olarak seçilen Osman Gerçek, İlim Yayma Cemiyeti'nin Kayseri Şubesi'nin oluşum sürecinden bahsetti. Divan Başkanı Osman Gerçek; İlim Yayma Cemiyeti Mütevellisi Ahmat Akça ve Fatih Gülmez'in önerileri ve Teşkilatlanma Başkanı İlhan Kılıç'ın gayretleriyle Kayseri Şubesi teşkilatlanma ilk toplantısının Kayseri'de kendi evinde gerçekleştirildiğini ifade ederek, 17 yıl boyunca Kayseri sosyal hayatında önemli bir boşluğu doldurduğunu belirtti. Faaliyet raporu ve denetim kurulu raporlarının okunmasının ardından, şube yönetim organlarının seçimine geçildi. İlim Yayma Cemiyeti ocağından yetişen Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'un da katıldığı genel kurulda, dilek ve temenniler bölümünde konuşan İstanbul'dan katılan Bölge koordinatörü Şakir Cangil; 1951'de kurulan İlim Yayma Cemiyeti'nin bu ülke için çok önemli görevler ifa ettiğini belirterek; cumhurbaşkanı, başbakan ve rektörler yetiştirdiğini ama hiçbir zaman devleti ele geçirmek gibi bir amacının olmadığını vurguladı. Yeni dönem için altıncı kez Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Oğuz Memiş de; her kesim için akademik, ilmi, sosyal, teknoloji, sanatsal ve sportif bir çok faaliyet ürettiklerini ve özellikle ailelerin katılabildiği eğitim faaliyetlerine öncelik verildiğinivurguladı. Mevcut Başkan Oğuz Memiş başkanlığında oluşturulan yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Oğuz Memiş, Süleyman Akyürek, Ahmet Doğan, Mustafa Gengeç, Ali Aydın, Tarık Yüce, Yusuf Duman.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Şahin Güven, Ahmet Baş, Osman Utkan, Ahmet Ceylan, Orhan Gözel, İbrahim Yerlikaya, Mustafa Şahin. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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