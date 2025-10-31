Haberler

Ilıkaynak Kaplıcası, Şifalı Su Özellikleriyle İlgi Çekiyor

Ilıkaynak Kaplıcası, Şifalı Su Özellikleriyle İlgi Çekiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Olur ilçesindeki Ilıkaynak Mahallesi'nde bulunan kaplıca, 40 dereceye ulaşan sıcak suyu ve içilebilir şifalı özelliği ile dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, havuzdan çıkmak istemediklerini belirtirken, tesisin kapasitesinin artırılması talep ediliyor.

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ilıkaynak Mahallesi'nde bulunan kaplıca, hem sıcaklığı hem de şifalı özelliğiyle vatandaşların ilgisini çekiyor.

Yüzeydeki kaynak sular buz gibi akarken, yer altından çıkan kaplıca suyu 40 dereceyi bulan sıcaklığıyla dikkat çekiyor. Kaplıcanın en ilginç yönü ise, birçok kaplıcada bulunan yoğun kükürt kokusunun burada olmaması. Uzmanlar, bu özelliği sayesinde suyun hem içilebildiğini hem de cilt rahatsızlıkları, romatizma ve eklem ağrıları gibi birçok hastalığa iyi geldiğini belirtiyor. Vatandaşlar, kaplıcaya girdiklerinde sıcak suyun etkisinden dolayı havuzdan çıkmak istemediklerini söylüyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçiler, tesisin kapasitesinin artırılarak daha geniş hizmet sunmasını talep ediyor.

Ilıkaynak Kaplıcası, bölge halkı kadar yerli turistlerin de ilgisini çekmeye devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

İmamoğlu'nun en yakınındaki isim de gözaltına alındı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Manavgat'ta hasta olduğu için işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu

2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler

Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.