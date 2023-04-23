Ilıca Harlek Termal Otel'de bayram tatili yoğunluğu Doğal güzellikleriyle ünlü Kütahya'nın termal bölgesi Ilıca'da yer alan Harlek Termal Otel, ara tatil ve Ramazan bayramı tatilinde termal turizmini tercih eden tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Ilıca Harlek Termal Otel'de bayram tatili yoğunluğu

KÜTAHYA - Doğal güzellikleriyle ünlü Kütahya'nın termal bölgesi Ilıca'da yer alan Harlek Termal Otel, ara tatil ve Ramazan bayramı tatilinde termal turizmini tercih eden tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Otel Müdürü Engin Umur, tesislerde yüzme havuzu, hamam ve sauna gibi yerlerin 9 günlük ara tatil ve 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde öğrenci ve velilere hizmet verdiğini kaydetti.

Tesislerde doluluk oranının yüzde yüz oranında olduğunu belirten Umur, "Bilindiği gibi, Ilıca'nın termal suyu, başta böbrek taşlarından cilt hastalıklarına, sedef hastalığından kireçlenmeye kadar birçok farklı sağlık sorununda olumlu etkiler gösterdiği bilimsel olarak da ispatlanmıştır. Tesislerimiz İstanbul, Bursa ve Eskişehir gibi illerin ortak noktasında olduğu için misafirlerimiz burayı tercih ediyor. 9 günlük ara tatilinde misafirlerimiz çocuklarıyla buraya gelip oksijeninden yararlanıp yürüyüş yapabiliyor. Kaplıca suyu ile hizmet veren havuzdan yararlanmak veliler ve çocuklara iyi gelmektedir" diye konuştu.