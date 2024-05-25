İliç Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 Yılı Toplantısı Gerçekleştirildi

İliç Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 yılı Birlik Meclisi Olağan toplantısı ve muhtarlar toplantısı Kaymakam Meriç Dinçer başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2023 yılı kesin hesabı, 2024 yılı çalışma programı, birlik encümeni muhtar üye seçimi, İl Özel İdaresi ve KHGB bütçesinden köylere yönelik yapılan yatırımlar, köy muhtarlarının talepleri ve diğer gündem maddeleri görüşülerek akabinde muhtar üyelerin gizli oy, açık tasnif yolu ile KHGB encümen seçimine geçildi. Birlik encümenine Kuruçay köyü muhtarı Yusuf Günbeyi ve Doruksaray köyü muhtarı Muharrem Karaman seçildi.

Toplantıya Kaymakam Meriç Dinçer'in yanı sıra, İl Genel Meclis Üyeleri Mahmut Gün, Eyüp Ayçiçek, daire amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı. - ERZİNCAN