İliç Kaymakamı Meriç Dinçer, Köy Ziyaretlerinde Bulundu

Erzincan'ın İliç Kaymakamı Meriç Dinçer, Kozluca, Tabanlı, Akçayazı ve Bağcuğaz köylerinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Dinçer, İl Genel Meclis Üyeleri Eyüp Ayçiçek, Mahmut Gün, İlçe Jandarma Komutanı Samet Kuruçelik ve KHGB Müdürü Bilal Çelik ile birlikte köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

İliç-Sütlüce köyü grup yolu çalışmalarını da yerinde takip eden Kaymakam Meriç Dinçer köylerin sorunları ile ilgili muhtarlardan bilgi aldı. - ERZİNCAN