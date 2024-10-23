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İliç Kaymakamı Meriç Dinçer, Köy Ziyaretlerinde Bulundu

İliç Kaymakamı Meriç Dinçer, Köy Ziyaretlerinde Bulundu
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Erzincan'ın İliç Kaymakamı Meriç Dinçer, Kozluca, Tabanlı, Akçayazı ve Bağcuğaz köylerinde incelemelerde bulundu, köylerin sorunlarına dair muhtarlardan bilgi aldı.

Erzincan'ın İliç Kaymakamı Meriç Dinçer, Kozluca, Tabanlı, Akçayazı ve Bağcuğaz köylerinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Dinçer, İl Genel Meclis Üyeleri Eyüp Ayçiçek, Mahmut Gün, İlçe Jandarma Komutanı Samet Kuruçelik ve KHGB Müdürü Bilal Çelik ile birlikte köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

İliç-Sütlüce köyü grup yolu çalışmalarını da yerinde takip eden Kaymakam Meriç Dinçer köylerin sorunları ile ilgili muhtarlardan bilgi aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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