Ilgaz Dağı'nda Renkli Doğa Anları

Ilgaz Dağı'nda Renkli Doğa Anları
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Kastamonu'da Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda görevli bir operatör, anne geyik ve yavrularını görüntülerken, yavru tavşanı da sevip doğaya bıraktı.

Kastamonu'da Ilgaz Dağı Milli Parkında görüntülenen tavşan ve geyik sürüsü renkli görüntüler oluşturdu.

Kastamonu'da Ilgaz Dağı Milli Parkında görevli Kastamonu İl Özel İdaresi personeli iş makinesi operatörü Fevzi Tırpan, Ilgaz Dağında devriye görevi yaptığı sırada önünden anne geyik ile yavruları geçti. Tırpan o anları cep telefonu ile görüntüledi. Doğada gezen Tırpan, daha sonra yavru tavşanla karşılaştı. Yavru tavşanı alıp seven Tırpan, daha sonra tekrar doğaya bıraktı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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