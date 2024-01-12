İletişim Başkanlığı Muğla İletişim Bölge Müdürlüğü'nden Gazetecilere Destek

İletişim Başkanlığı Muğla İletişim Bölge Müdürlüğü 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte gazeteciler bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile düzenlenen programda konuşma yapan Muğla İletişim Bölge Müdürü Ahmet Uzun, "Gazetecilik, demokrasinin temel taşlarından biridir. Gerçekleri ortaya çıkarmak, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve toplumun sorunlarına ışık tutmak gibi önemli görevlerini yerine getirir. Gazeteciler toplumun sesidir ve onların çabaları, bilgiye ulaşma özgürlüğümüzü de güvence altına alır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü olarak stratejik iletişim, dezanformasyonla mücadele, ulusal ve uluslararası medyanın takibi, kamu diplomasisi faaliyetleri ve basın kartı işlemlerini yürütmenin dışında yine sorumluluklarımızdan biri olan kuruluşumuzdan bu yana yaptığımız gibi bu önemli görevi yerine getirirken birçok zorlukla karşılaşan siz değerli gazetecilerin yanında olmaya, basın özgürlüğüne saygı göstermeye ve sizlere gönüllü bir çalışma ortamı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen program konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MUĞLA