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İletişim Başkanı Duran: "Suudi Arabistan’da sivilleri ve havalimanlarını hedef alan, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetliyorum."

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İletişim Başkanı Duran: "Suudi Arabistan’da sivilleri ve havalimanlarını hedef alan, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetliyorum.

İletişim Başkanı Duran: " Suudi Arabistan'da sivilleri ve havalimanlarını hedef alan, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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