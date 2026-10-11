İletişim Başkanı Duran: "Suudi Arabistan’da sivilleri ve havalimanlarını hedef alan, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetliyorum."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İletişim Başkanı Duran: "Suudi Arabistan’da sivilleri ve havalimanlarını hedef alan, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetliyorum.
İletişim Başkanı Duran: " Suudi Arabistan'da sivilleri ve havalimanlarını hedef alan, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetliyorum."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı