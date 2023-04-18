İlçeli Voleybolculardan Söke Belediyesi'ne Ziyaret

2022-2023 Sezonu'nu Kulüpler Küçük Kızlar'da ve Midi Kızlar Voleybol Ligi'nde elde ettikleri birinciliklerle kapatan Söke Belediyesi Saldos Voleybol takımının sporcuları, Söke Belediyesi'ni ziyaret etti.

Söke Belediyesi Saldos Voleybol takımının sporcularını ve antrenörlerini; Söke Belediye Başkanvekili Veli Devrim Yerli ile Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan ağırladı. Buluşmada Başkanvekili Veli Devrim Yerli, "Levent Başkan'ımızın da önemli bir hedefi, Sökeli sporcularımızın başarılarıyla her daim öne çıkmaları ve adlarından söz ettirmeleri. Söke Voleybol Takımı da bunu gerçekleştirdi. Söke'mize yaşattığınız gurur ve başarılar için sizlere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.