İlçe büyüklerinin ellerini öpüp dualarını aldılar

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, ilçede yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret ederek haftalarını kutlayıp, hayır dualarını aldılar.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, ilçede yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, hayır dualarını alıp sohbet etti.

İlçe büyüklerinin ellerini öperek hayır duaların alan Başkan Oral, "Allah, tüm büyüklerimize sağlıklı ve mutlu nice uzun ömür versin. Bu ziyaretlerimiz belli aralıklarda devam edecek. İlçemizdeki büyüklerin hallerini sorup, isteklerini dinliyoruz. Yaşlılarımızın sorunlarını çözmek, toplumda hak ettikleri yeri almalarını sağlamak tek başına devletimizin değil, toplum olarak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

"Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşıyan en değerli insanlarımızdır" diyen Oral, yaşlılarımızın sorunlarını anlamak, onların yaşamlarını güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürmelerini sağlamanın tüm toplumun görevi olduğunu vurguladı. - YALOVA