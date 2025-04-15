İlaçlama Yapan Traktör Devrildi, Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

İlaçlama yaparken devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen traktör kazasında traktörün altında kalarak ağır yaralanan yaşlı adam, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Bucakköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin İşlek bahçesinde ilaçlama yaptığı sırada rampada kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Traktörün altında kalan İşlek, ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İşlek, ağır yaralı olarak Serik'teki özel bir hastaneye kaldırıldı. İşlek hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.