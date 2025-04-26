İBB'ye yönelik yeni operasyon! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 üst düzey isim gözaltında

İBB'ye yönelik yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
İBB'ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler! Murat Ongun'un eşi de gözaltında

Murat Ongun ve Dilek İmamoğlu'nun en yakınları da gözaltında
Konya'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi! Bir ilimiz daha güne depremle uyandı
İstanbul için ufukta olası bir deprem var mı? Naci Görür tartışmalara noktayı koydu

Ufukta olası bir deprem var mı? Naci Görür tartışmalara noktayı koydu

İlaç Sektörü Temsilcileri Atatürk Üniversitesi'nde Strateji Zirvesi Düzenledi

İlaç Sektörü Temsilcileri Atatürk Üniversitesi'nde Strateji Zirvesi Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı kapsamında Erzurum'da ilaç sektörünün önde gelen temsilcileri, Atatürk Üniversitesi'nde yerli ve milli ilaç üretimine yönelik stratejik adımları ele aldı. Zirve sırasında İlaç Hammadde Üretim Merkezi kurulması planı vurgulandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF'25) kapsamında Erzurum'a gelen ilaç sektörünün önde gelen temsilcileri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile bir araya geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar'ın eşlik ettiği program, üniversitenin bilimsel ve teknolojik altyapısına yönelik önemli ziyaretlerle başladı.

İlk olarak Atatürk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Biyoçeşitlilik Bilim Müzesini ziyaret eden heyet, burada Türkiye'nin doğal zenginliklerine yönelik yapılan akademik çalışmaları inceledi. Ardından Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezine (DAYTAM) geçen sektör temsilcileri, yürütülen yüksek teknolojiye dayalı projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Toplantıda Yerli ve Milli İlaç Üretimine Yönelik Stratejik Adımlar Konuşuldu

Ziyaretlerin ardından, Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen "Türkiye İlaç Endüstrisi Strateji ve İş Birliği Zirvesi" ile program devam etti. Zirvede, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmelere, ilaç sanayisinin öncü firmalarının üst düzey yöneticileri ve temsilcileri katıldı. Toplantıda yerli ve milli ilaç üretimine yönelik stratejik adımlar, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde değerlendirildi.

Zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri, Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan İlaç Hammadde Üretim Merkezi oldu. Bu merkezin, yerli ilaç üretiminde dışa bağımlılığı azaltacak ve Türkiye'nin sağlık alanındaki Ar-Ge kapasitesini artıracak stratejik bir yatırım olarak öne çıktığı vurgulandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yaptığı değerlendirmede; Atatürk Üniversitesinin bilimsel altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve disiplinlerarası iş birliği anlayışıyla ilaç sanayisinin stratejik ortaklarından biri olmaya hazır olduğunu ifade etti. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar ise üniversite ile sektör arasındaki bu tür yakın temasların, sağlık alanında katma değerli projelerin hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin ilaç sektöründe rekabetçi bir konuma ulaşabilmesi için üniversitelerin bilgi ve teknoloji üretimindeki rolünün vazgeçilmez olduğu ifade edilen zirvede, ortak çalışma alanlarının belirlenerek somut projelerin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.