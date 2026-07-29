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İl olmaya aday Yüksekova geçici otogara mahkum edildi

İl olmaya aday Yüksekova geçici otogara mahkum edildi
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Hakkari’nin uluslararası ticareti, artan kent nüfusu ve il olma potansiyeliyle dikkat çeken ilçesi Yüksekova’da mevcut otobüs terminalinin yetersizliği bölge halkı ve esnaf tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Hakkari'nin uluslararası ticareti, artan kent nüfusu ve il olma potansiyeliyle dikkat çeken ilçesi Yüksekova'da mevcut otobüs terminalinin yetersizliği bölge halkı ve esnaf tarafından tepkiyle karşılanıyor.

İpekyolu Caddesi üzerinde yıllar önce geçici olarak kurulan ve sınırlı sayıda dükkanla hizmet veren Yüksekova otogarı, büyüyen nüfus ve artan yolcu potansiyeli karşısında yetersiz kalıyor. Kış aylarında korunaklı bekleme alanlarının bulunmadığı terminalde, hijyen ve temel sosyal ihtiyaçların karşılanmasında da güçlük yaşanıyor. İran ve Irak gibi komşu ülkelerden çok sayıda turist ile tüccarın giriş yaptığı stratejik konumdaki ilçede vatandaşlar, mevcut yapının Türkiye'nin ve bölgenin imajına olumsuz yansıdığını ifade ediyor.

İlçede turizm işletmeciliği yapan Rüstem Durgun, Yüksekova'nın uluslararası hareketliliğin merkezinde yer aldığını söyledi. Mevcut otogarın ilçenin potansiyelini karşılamadığını belirten Durgun, "Sınırın sıfır noktasında, uluslararası bir hareketliliğin tam ortasındayız. İl olmaktan bahsedilen bir şehre bu otogar yakışmıyor. Artık geçici değil, Yüksekova'nın ihtiyacını karşılayacak modern ve kapsamlı bir otogar yapılmasını istiyoruz" dedi.

İlçe sakinleri ve esnaf, bölgenin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla modern bir otogar projesinin bir an önce hayata geçirilmesi için ilgili kurumların çalışma başlatmasını talep ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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