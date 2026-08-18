İtalya Uyruklu Annachiara Ferrara, Eskişehir'de Müslüman Oldu

Eskişehir İl Müftülüğünce, İslam dinini kendi iradesiyle kabul etmek isteyen İtalya uyruklu Annachiara Ferrara için ihtida merasimi gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Müftülüğünde gerçekleştirilen merasimde, Annachiara Ferrara'ya İslam dininin temel esasları ve inanç prensipleri hakkında bilgi verildi. Ardından Kelime-i Şehadet getiren Ferrara, Müslüman oldu.Merasimde dua eden İl Müftüsü Muharrem Gül, Annachiara Ferrara'yı İslam dinini kabul etmesinden dolayı tebrik ederek, yeni hayatında huzur, mutluluk ve hayırlar diledi. Merasim, İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından ihtida belgesinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı