İl Müdürü Nejat İlhan'dan şehit annesi ve Kıbrıs gazisine anlamlı buluşma

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, şehit annesi ve Kıbrıs gazisi ile bir araya geldi.

İl Müdürü Nejat İlhan ve Şube Müdürü Hüsniye Nar, Şehit İsmail Arı'nın annesini hanesinde bir araya gelerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamlarını iletti. Görüşmede şehit ailesiyle sohbet edilerek talep ve ihtiyaçlar dinlendi. Ardından İl Müdürü İlhan ve Şube Müdürü Nar, Kıbrıs Gazisi Mustafa Demirbaş ile evinde bir araya geldi. Buluşmada gazinin hatıraları dinlenirken, devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğu vurgulandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz bizler için büyük bir değerdir. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Devletimiz her zaman yanlarında olmaya devam edecektir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
