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İnşaatın bodrum katına boya taşıyan 2 işçi kokudan baygınlık geçirdi

İnşaatın bodrum katına boya taşıyan 2 işçi kokudan baygınlık geçirdi
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Antalya'da bir inşaatın bodrum katında boya malzemesi taşıyan iki işçi, ilaçlama ve tiner kokusundan etkilenerek baygınlık geçirdi. Bir işçi kısa sürede kendine gelirken, diğeri itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da yapımı devam eden bir inşaatın bodrum katına boya malzemesi taşıyan 2 işçi, bir gün öncesi ilaçlama yapıldığı belirtilen ve aynı zamanda tiner kokusunu da olduğu alandaki yoğun kokudan etkilenerek fenalaştı. İşçilerden biri kısa sürede kendine gelirken, diğer işçi itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi 1242 Sokak üzerinde bulunan bir inşaatın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın bodrum katına boya malzemesi taşıyan Seyfettin E. ve ismi öğrenilemeyen bir işçi, alandaki yoğun kokudan etkilenerek baygınlık geçirdi. Şantiyede çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerden biri çalışma arkadaşları tarafından bulunduğu alandan çıkarılarak kısa sürede kendine gelirken, diğer işçiye ekipler müdahale etti. İtfaiye erleri ve sağlık görevlilerinin yardımıyla bodrum katından çıkarılan işçi, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Bir tanesini kendimiz çıkardık"

Şantiye çalışanı Yılmaz Uslu, olayın meydana geldiği alanda daha önce izolasyon çalışması yapıldığını belirterek, "Oraya izolasyon yapmışlardı. İki gün önce temizlik yaptık, suyunu temizledik. Tinerden etkilenmiş olabileceğini düşünüyoruz. Biz hemen yetiştik, haber verdik. Bir tanesini kendimiz çıkardık. Taşıdıkları yer su havuzu, yangın havuzu" dedi. Uslu bir gün önce bodrum katında ilaçlama yapıldığını da belirtti.

İnşaatta çalışan diğer işçiler ise boya malzemelerinin taşındığı alanın su kuyusu olarak kullanıldığını ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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