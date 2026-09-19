Haberler

İl Müdürü Bayrak’tan Gaziler Günü’nde anlamlı ziyaret

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Müdürü Bayrak’tan Gaziler Günü’nde anlamlı ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ve beraberindeki Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi ekipleri, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kentteki gazi derneklerini ziyaret etti.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ve beraberindeki Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi ekipleri, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kentteki gazi derneklerini ziyaret etti.

19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle gerçekleştirilen program kapsamında İl Müdürü Orhan Bayrak, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi ile Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesine ziyarette bulundu. Ziyarette kahraman gaziler ve kıymetli şehit yakınlarıyla bir araya gelen Bayrak, kendileriyle yakından ilgilenerek sohbet etti. Şehit yakınları ve gazilerin talep ile görüşlerini dinleyen Bayrak, her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Günün anlam ve önemine değinilen ziyarette, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canlarını ortaya koyan tüm gaziler minnet ve saygıyla yad edilerek 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik 2 isme tutuklama

Harry Kane Bundesliga tarihine geçti! Rekoru paramparça etti

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok

Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı

Galatasaray’ın yıldızı milli takımı bıraktı
İsrail bağlantılı şebekeye yönelik dev operasyonda 201 gözaltı

İsrail bağlantılı şebekeye büyük darbe: 201 kişi gözaltında

Bakan Göktaş’tan 'Terörsüz Türkiye' süreci istismarcılarına tokat gibi cevap

Bakan Göktaş’tan 'Terörsüz Türkiye' süreci istismarcılarına tokat gibi cevap
Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait görüntüler! Bardak detayı bomba

Öldüğü güne ait yeni görüntüler! Bardak detayı bomba
Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler

Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Ücretli öğretmen, 'İşe alındım' diye gittiği okuldan aldığı cevapla şoke oldu

Ücretli öğretmen "İşe alındım" diye gitti, aldığı cevapla şoke oldu
Adaya 100 koyun bıraktılar, 157 yıl sonra pişman oldular

Adaya 100 koyun bıraktılar, sonrasında olanlar inanılmaz