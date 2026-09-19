İl Müdürü Bayrak’tan Gaziler Günü’nde anlamlı ziyaret

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ve beraberindeki Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi ekipleri, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kentteki gazi derneklerini ziyaret etti.

19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle gerçekleştirilen program kapsamında İl Müdürü Orhan Bayrak, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi ile Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesine ziyarette bulundu. Ziyarette kahraman gaziler ve kıymetli şehit yakınlarıyla bir araya gelen Bayrak, kendileriyle yakından ilgilenerek sohbet etti. Şehit yakınları ve gazilerin talep ile görüşlerini dinleyen Bayrak, her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Günün anlam ve önemine değinilen ziyarette, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canlarını ortaya koyan tüm gaziler minnet ve saygıyla yad edilerek 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı