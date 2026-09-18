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İl Emniyet Müdürü Yılmaz, gaziler ile bir araya geldi

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İl Emniyet Müdürü Yılmaz, gaziler ile bir araya geldi
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Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yılmaz, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen yemek programında gazilerle bir araya geldi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yılmaz, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen yemek programında gazilerle bir araya geldi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Eskişehir'de bir yemek programı düzenlendi. Programa İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürü Gazi Aydın Ayhan, görevde bulunan gazi emniyet müdürleri ile emniyet personeli katıldı. İl Müdürü Yılmaz, gazilerle yakından ilgilenirken, hatıra fotoğrafı çekildi.

"Vatan size minnettardır"

İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canını siper eden tüm kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun. Vatan size minnettardır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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