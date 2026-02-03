Okullarda bayrak coşkusu

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönemi Açılış Programında Palandöken Osmangazi Ortaokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "'Bayrak Sevgisi' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, sınıfları ziyaret ederek geleceğimizin teminatı olan gençlerimize Bayrak sevgisinin önemini anlattı, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Okan Tekin ve Birim Amirleri de hazır bulundular. - ERZURUM