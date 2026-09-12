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İl Emniyet Müdürlüğü’nde İUP uygulaması başladı

İl Emniyet Müdürlüğü’nde İUP uygulaması başladı
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında, İşgücü Uyum Programı (İUP) çerçevesinde protokol imzalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında, İşgücü Uyum Programı (İUP) çerçevesinde protokol imzalandı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ile Afyonkarahisar İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya tarafından imzalanan protokol ile İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki kamusal alan temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Belirlenen takvim doğrultusunda yürütülecek program çerçevesinde hem kamu hizmetlerinin niteliğinin artırılması hem de istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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