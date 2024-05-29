İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri stresi azaltmak için yoga ve meditasyon etkinliği düzenledi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri final sınavları öncesinde açık havada yoga ve meditasyon etkinliği düzenledi.

Etkinlik, öğrencilerin stresini azaltmak ve zihinsel olarak rahatlamalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler, doğanın ve güneşin enerjisiyle yoga ile meditasyon yaparak sınav öncesi zihinsel ve bedensel olarak hazırlık yapma ve sınav stresini atma fırsatı buldular. - ERZİNCAN