İkiz kardeşler baba mesleğini yaşatıyor

Gaziantep'te unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin başında gelen kalaycılık mesleği, aile ocağında ikiz kardeşler tarafından sürdürülüyor.

Kalaycı ustası olan babalarından öğrendikleri kalaycılığı aynı dükkanda çalışarak sürdürmeye devam eden 33 yaşındaki Ökkeş ve Ramazan Toprak, baba mesleğini sürdürmenin gururunu yaşıyor.

Babalarından miras kalan ocakta, zamanın aşındıramadığı el emeğiyle bakır mutfak eşyalarını bin bir emek ve zahmetle kalaylayan kardeşler, baba mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Günümüzün teknolojisine rağmen kalaycılık mesleğini omuz omuza vererek sürdüren kardeşler, 26 yıldır sürdürdükleri baba mesleği sayesinde her birinin aylığı 80 bin TL'ye geliyor. Ailelerinin geçimini baba mesleğiyle sağlayan kardeşlerden Ramazan Toprak 2 çocuk babası, Ökkeş Toprak ise 3 çocuk babası olarak ekmek mücadelesi veriyor.

Kalaycılık yapan babalarının yanında 7 yaşında mesleği öğrenmeye başlayan ve zamanla kendilerini geliştiren kardeşler, kentin aranan ustalarından oldu. Müşterilerinin getirdikleri mutfak eşyalarını geleneksel yöntemlerle kalaylayarak yeni görünüme kavuşturan kardeşler, mesleklerini severek yapıyor.

Sabahın erken saatlerinde tarihi Gaziantep Kalesinin karşısında bulunan iş yerini açan ve gün boyunca yoğun tempoyla mesai yapan kardeşler, unutulmaya yüz tutmuş baba yadigarı meslekte yetiştirecek çırak bulamamaktan yakınıyor.

Henüz 7 yaşındayken mesleğe babasının yanında başladığını söyleyen Ökkeş Toprak, "Kalaycılık baba mesleği ve ikiz kardeşimle birlikte küçükken babamın yanında çalışmaya başladık. Kardeşimle birlikte babamın yanında çalışırdık. Babamın mesleğine heves ettik ve mesleği öğrendik. 7 yaşından beri baba mesleğini sürdürüyoruz. Şu anda 33 yaşındayız. Baba mesleğini canlandırmaya çalışıyoruz. Çok şükür mesleğimiz güzel, müşterilerimizin işlerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Kardeşimle birlikte omuz omuza vererek baba mesleğini sürdürüyoruz. Babamızın bize miras olarak bıraktığı mesleği göğüslemeye çalışıyoruz" dedi.

26 yıldır ikiz kardeşiyle birlikte kalaycılık mesleğini yaptıklarını belirten Ramazan Toprak ise, "İkiz kardeşiz. Baba mesleğinin birlikte sürdürüyoruz. 7 yaşından beri birlikteyiz. Hep birlikte çalıştık, hiçbir zaman birbirimizden ayrılmadık. Şu anda 33 yaşındayız ve halen mesleğimizi sürdürüyoruz. Allah'a şükürler olsun geçimimizi sağlıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

