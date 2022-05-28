İkinci sınıf öğrencileri 112'yi yerinde öğrendi - Haberler

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İkinci sınıf öğrencileri 112'yi yerinde öğrendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İkinci sınıf öğrencileri 112'yi yerinde öğrendi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nin tanıtım çalışmaları çerçevesinde öğrenciler merkezi ziyaret etmeye devam ederken, son olarak Doğanlı Eşref Taşhan İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri merkezi ziyaret etti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nin tanıtım çalışmaları çerçevesinde öğrenciler merkezi ziyaret etmeye devam ederken, son olarak Doğanlı Eşref Taşhan İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri merkezi ziyaret etti.

İlkokul öğrencilerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni tanıtmak, merkezin faaliyetlerini aktarmak için başlatılan tanıtım faaliyetleri çerçevesinde okullar her gün 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ediyor. Son olarak merkezi Doğanlı Eşref Taşhan İlkokulu öğrencileri ziyaret etti. Okulda bulunan izci ve yavru kurtlardan oluşan ikinci sınıflarda ki öğrenciler 112 Acil Çağrı Numarası hakkında bilgi aldı. Merkezin çalışmaları ile ilgili bilgiler alan öğrenciler daha sonra personellerle bir araya gelerek soru cevap etkinliği gerçekleştirdi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

112 Acil Çağrı okullar Doğanlı Düzce Yerel Haberler

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