İkamet etmek ve eğitim almak için yurtdışına çıkmak isteyenlerin sayısı son 3 yılda artış gösterdi

Son yıllarda yurtdışına çıkmak için çok sayıda müracaat geldiğini belirten Avukat Dr. Ali Önal, "Yabancı ülkelerde ikamet etmek ve eğitim almak için başvuru yapan vatandaşların sayısı son 3 yılda artış gösterdi" dedi.

Günümüzde farklı yaş gruplarından birçok kişi, yurtdışına çıkmak için çaba gösteriyor. Çeşitli ülkelere giderek orada yaşamak isteyen vatandaşlar, farklı gerekçeler ile başvurular yapıyor. Son yıllarda bu başvuruların birçoğu avukatlar aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Eskişehir'de hizmet veren Avukat Dr. Ali Önal, son yıllarda yurtdışına çıkmak isteyen kişilerin kendilerine başvuru yaptığını belirterek, "Yabancı dil eğitimi, yatırım ve ikamet etme amacıyla yurtdışına çıkma talepleri arttı" dedi.

"Son 3 yılda yurtdışına çıkma talepleri artış gösteriyor"

Vatandaşların şirketler veya avukatlar aracılığı ile yurtdışına çıkmak için yoğun başvuru yaptığını belirten Avukat Dr. Ali Önal, "Son yıllarda ülkemizdeki her kesimden ve yaştan insanın yabancı ülkelerde ikamet etmek ve eğitim almak amacıyla vatandaşlık başvurusu yaptığını görüyoruz. Bu konuda özellikle son üç yılda talep arttı. Bu konuda aracılık yapan şirketler olduğu gibi avukatlar da bulunuyor. Yabancı dil eğitimlerini ilgili ülkede aldıklarını biliyoruz. İkinci olarak ise yatırım amacıyla yurt dışına çıktığını görüyoruz. Ülkemizde gayrimenkul fiyatları oldukça arttı. İstanbul, Ankara gibi şehirlerde bir gayrimenkul alacağı fiyatının neredeyse aynısı veya aşağı bir bedelle Avrupa ya da Amerika kıtası ülkelerinde vatandaşlık alabiliyor. Örneğin Avrupa ülkesi Malta'da 600 bin Euro yatırım bedeliyle, bir taşınmaz satın alma karşılığında ya da 100 bin Euro'yu belli bir süre bankada tuttuğunuzda 5 yıllık ikamet izni veriliyor. Beş yılın sonunda vatandaşlık yolu açılıyor" diye konuştu.

"Yatırım yaparak vatandaşlık ve ikamet izni elde edilen ülkelere çok başvuru alıyoruz"

Birçok kişinin yatırım yaparak vatandaşlık alabileceği ülkelere gitmek istediğini belirten Avukat Dr. Ali Önal, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Malta, Yunanistan, İspanya, Portekiz gibi ülkelere bol bol başvuru alıyoruz. Bu ülkelerde hem yatırım yaparak vatandaşlık ve ikamet izni elde ediliyor, hem de bu ülkelerin sahip olduğu Schengen vizesi olan vatandaşlar diledikleri gibi Avrupa ülkelerine seyahat edebiliyor. Ayrıca İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılsa bile Büyük Britanya Krallığı'ndaki Saint Barnabas, Saint Luis gibi ülkelerde de çeşitli şekillerde vatandaşlık ve ikamet alınması mümkün. Bu yönde talep günden güne artıyor. Bu durumun en önemli sebebi ülkemizdeki gayrimenkul fiyatlarının veya yatırım avantajlarının dışına çıkmak isteyen kişilerin yabancı ülkelerden yatırım ve ikamet almayı tercih etmesi." - ESKİŞEHİR