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II. Sosyal Sorumluluk Okulu Sertifika Töreni Gerçekleşti

II. Sosyal Sorumluluk Okulu Sertifika Töreni Gerçekleşti
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Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen II. Sosyal Sorumluluk Okulu, farklı üniversitelerden katılımcıların yer aldığı bir etkinlik olarak tamamlandı. Katılımcılar, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK gibi kurumlara yönelik proje yazma becerileri kazandılar.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Toplumsal Katkı ve Eşitlik Politikaları Koordinatörlüğü tarafından 6-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen II. Sosyal Sorumluluk Okulu, düzenlenen sertifika töreniyle tamamlandı.

Farklı üniversitelerden katılımın gerçekleştiği organizasyonda, alanında uzman akademisyenler tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimler, ETÜ'nün girişimcilik ve toplumsal duyarlılık ekosistemine önemli katkılar sağladı. Katılımcılar, Avrupa Birliği (AB), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk Projelerinin Desteklenmesi Programı (ÜNİDES) gibi prestijli kurumlara yönelik proje yazma becerileri kazanarak, eğitim programını somut proje örnekleri geliştirerek tamamladılar.

Program kapsamında proje hazırlama uygulamalarında ETÜ akademisyenlerinden Doç. Dr. Burak Başkan, Dr. Öğr. Üyesi Serap Atasever Belli, Dr. Öğr. Üyesi Halil Peçe, Arş. Gör. Dr. Serap Gün ve Öğr. Gör. Eren Özbek görev alırken, Gençlik ve Spor Erzurum İl Müdürlüğü'nden Mehmet Emin Daş da eğitmen olarak destek verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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