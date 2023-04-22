II. Geleneksel Dünya Çocukları Şenliği düzenlendi

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde düzenlenen II. Geleneksel Dünya Çocukları Şenliğinde Eskişehir'e gelen afetzedeler ile yerel toplum üyesi ve yabancı uyruklu çocuklar misafir edildi.

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde düzenlenen II. Geleneksel Dünya Çocukları Şenliğinde Eskişehir'e gelen afetzedeler ile yerel toplum üyesi ve yabancı uyruklu çocuklar misafir edildi.

İl Müdürü Hande Tuzkan Yeşilyurt'un açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Hacivat Karagöz oyunu ve sihirbazlık gösterileri sergilendi. Ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle Ukrayna'dan Eskişehir'e gelen Kırım-Tatar kökenli çocuklardan oluşan grubun halk dansları ile devam eden şenlikte, Afrika ülkelerinden gelen çocukların oluşturduğu dans ekibi de yer aldı. Doğaçlama tiyatro ekibi Velvele'nin de gönüllü olarak sahne aldığı etkinlikte, çocuklar keyifli zaman geçirdiler. - ESKİŞEHİR