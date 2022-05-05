İhtiyar heyeti açıkladı, uymayanın düğününe gidilmeyecek

BURSA (İHA) - Bursa'nın Keles ilçesi Kozbudaklar köyünde evlenecek çiftlerin ve ailelerin zor durumda kalmaması için köy ihtiyar heyeti bir takım kararlar aldı. Köyde alınan kararlara uymayan ailelerin düğününe gidilmeyecek.

Keles ilçesi Kozbudaklar köyünde köy heyeti tarihi kararlar aldı. Evlenecek çiftlerin ve ailelerin zor durumda kalmaması için bir takım kararlar alan köy ihtiyar heyeti, alınan kararları köye duyurdu. Kararlara uymayan ailelerin düğünlerine katılım olmayacağı ilan edilirken, alınan kararlar en çok düğün yapacak çiftleri ve aileleri mutlu etti.

Kozbudaklar köyünde ihtiyar heyetinin aldığı karalara göre düğünlerde ve nişanda gelin adaylarına küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde başka takı takılmayacak. Takı seti, söz bileziği, arma gibi ziynet eşyalarının takılması yasaklandı. Düğünlerde davetiye ve şeker haricinde davet hediyesi verilmeyecek. Büyük nişan yasaklanarak, nişan törenleri aile arasında yapılacak. Köyde düğünlerde tavuk alma, baklava alma gibi etkinlikler yapılmayacak. Kuaföre gelin ve kız kardeşleri haricinde kimse götürülmeyecek. Sünnet cemiyetlerinde sağdıçlar mendille, düğünlerde bez ile okunacak. Düğün sonrası sağdıç gezmesi yapılmayacak. Ayrıca ihtiyar heyetinin aldığı karara göre hac ve umre dönüşlerinde zemzem ve hurma haricinde başka hediye dağıtılmayacak. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel