İhlas Vakfı Kurucularından Şırnak Valisi Ekici'ye Ziyaret

İhlas Vakfı kurucular kurulu üyeleri Şırnak Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti.

Vali Birol Ekici, İhlas Vakfı kurucular kurulu üyeleri Mustafa Sertel, Bahtiyar Çalışkan ve İhlas Haber Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürü Abdülkerim Kantarcıoğlu ile bir araya geldi. Sertel, ziyarette vakfın çalışmaları hakkında bilgi vererek Temmuz ayında Şırnak ve ilçelerinde Aşure ayı nedeni ile program düzenleyeceklerini söyledi. Ziyarette Vali Ekici'ye hediye takdim edildi. - ŞIRNAK