İhlas Pazarlama Erzurum Bölge Müdürlüğü Çalışanları İftar Yemeğinde Buluştu

İhlas Pazarlama Erzurum Bölge Müdürlüğü çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi.

Palandöken Kayak Merkezinde yer alan Palan Otel'de düzenlenen iftar yemeğine İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi çalışanları katıldı.

İftar yemeğine İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Bölge Müdürü Hurşit Şen, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez, bölge birim amirleri ve çalışanları katıldı.

Bölge Müdürü Hurşit Şen, 2023 yılını şampiyon olarak geride bırakan bölge çalışanlarına teşekkür ederek, iftar yemeğinde çalışma arkadaşları ile bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. - ERZURUM