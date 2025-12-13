Haberler

İhlas Haber Ajansı'nın Taksim muhabiri Sümer Avcı son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı'nın Taksim muhabiri Sümer Avcı son yolculuğuna uğurlandı
67 yaşında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı'nın telifli Taksim muhabiri Sümer Avcı, Fatih'te düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansının telifli Taksim Muhabiri Sümer Avcı, bugün Fatih'te düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir hastanede tedavisi devam eden İhlas Haber Ajansı'nın telifli Taksim muhabiri Sümer Avcı dün hayatını kaybetti. 67 yaşında hayatını kaybeden Sümer Avcı için bugün Fatih'te bulunan Sümbül Efendi Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi, yakınları, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Avcı'nın cenazesi Habipler Yayla Mezarlığında toprağa verildi. - İSTANBUL

