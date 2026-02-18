Haberler

İHA Bölge Müdürlüğü toplantısı Gaziantep'te yapıldı

İHA Bölge Müdürlüğü toplantısı Gaziantep'te yapıldı

İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü, 2025 yılı çalışmalarını değerlendirmek üzere Gaziantep'te bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya bölgedeki muhabirler katılırken, ajansın gelecekteki hedefleri ve bölgedeki illerin durumu üzerinde duruldu.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis illerinde görev yapan muhabirlerin katılımıyla Gaziantep'te 2025 yılı çalışmaları değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, bölge muhabirlerinin 2025 yılı değerlendirmesini yaparak ajans çalışmalarını muhabirlerle paylaştı.

Toplantıda bölgedeki illerin durumu da değerlendirildi. - GAZİANTEP






