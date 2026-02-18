İHA Bölge Müdürlüğü toplantısı Gaziantep'te yapıldı
İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis illerinde görev yapan muhabirlerin katılımıyla Gaziantep'te 2025 yılı çalışmaları değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, bölge muhabirlerinin 2025 yılı değerlendirmesini yaparak ajans çalışmalarını muhabirlerle paylaştı.
Toplantıda bölgedeki illerin durumu da değerlendirildi. - GAZİANTEP