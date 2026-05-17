İHA Van Bölge Müdürlüğüne çifte ödül

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması'nda, İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğü muhabirleri iki önemli kategoride büyük başarı elde ederek ödüle layık görüldü.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ile birlikte geleneksel olarak düzenlediği Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması'nda 2025 yılının başarılı gazetecileri belirlendi. Bölge basınını tek bir çatı altında buluşturan yarışmaya katılan eserler, jüri tarafından titizlikle incelenerek sonuçlandırıldı.

Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Bayburt, Elazığ, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Van ve Hakkari illeri ile ilçelerinde görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşlarından çok sayıda gazetecinin katıldığı yarışmada yaklaşık 200'ün üzerinde başvuru değerlendirildi. Değerlendirme sonucu 25 dalda yerel ve yaygın kategoride ödüle layık görülen eserler belirlendi.

Yarışmanın bu yılki anlamlı misyonuna değinen Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, jüri olarak 2025 yılı gazetecilik başarı ödülü yarışmasını bir süre önce kaybettikleri onursal başkanları Feridun Fazıl Özsoy'un adına ithaf ettiklerini belirterek, her kategoriye Erzurum ve bölge illerinden merhum gazetecilerin adının verilmesi geleneğini de devam ettirdiklerini ifade etti.

14 ilden 200'ün üzerinde katılımın sağlandığı yarışmada TV Haber Görüntüleri kategorisinde İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Muhabiri Mehmet Salih Akkuş 'İnci kefali balığının göçü' haberiyle, fotoğraf kategorisinde ise İHA Bitlis-Ahlat Muhabiri Özkan Olcay 'Koyun sürülerinin tozlu yolculuğu' haberi ödüle layık görüldü.

Ödüle layık görülmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren İHA Van Muhabiri Mehmet Salih Akkuş, "Doğu Anadolu Bölgesi'nin saklı kalmış güzelliklerini, doğasını ve özellikle bölge ekosisteminin en kıymetli parçası olan inci kefalinin o meşakkatli göç yolculuğunu ekranlara taşımaktan her zaman gurur duydum. Biz gazeteciler için en büyük ödül, yaptığımız haberlerin toplumda bir karşılık bulması ve farkındalık oluşturmasıdır. Bu anlamlı yarışmayı düzenleyen Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ne, değerli jüri üyelerine, her zaman omuz omuza çalıştığımız İhlas Haber Ajansı ailesine ve haberi üretirken bizlerden desteğini esirgemeyen bölge halkına yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı