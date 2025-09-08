Özkan Olcay, Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda Birinci Oldu

İhlas Haber Ajansı muhabiri Özkan Olcay, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nda fotoğraf dalında birinci oldu.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) hayatını kaybeden gazeteci Ümit Özdal anısına 39'uncusunu düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın kazananları belli oldu. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinden (GGC) yapılan duyuruda, mesleki çalışmaları teşvik etmek, habercilikte kaliteyi artırmak ve kamu yararına yapılan eserleri ödüllendirmek amacıyla düzenledikleri yarışmaya bu yıl da Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda başvurunun yapıldığı belirtildi. Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede farklı kategorilerde 12 eserin birincilik ödülüne layık görülürken, İhlas Haber Ajansı (İHA) Bitlis muhabirlerinden Özkan Olcay ise fotoğraf dalında "Sürülerin zorlu ve tozlu yolculuğu başladı" isimli fotoğrafıyla birincilik ödülü kazandı.

GGC'den yapılan açıklamada, GGC özel ödülünün geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'e, toplumsal barışa katkısı nedeniyle jüri özel ödülünün ise vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırılarını dünyaya duyurmaya çalışırken görevleri başında şehit olan gazeteciler anısına da "Basın Özgürlüğü Ödülü"nün 30 muhabiri şehit olan, ofisi bombalanan El-Cezire'ye verileceği ifade edildi. - BİTLİS