Üye Girişi
Haberler

İHA Muhabiri Burak Can Ekizoğlu, Esra Ülgen ile Evlendi

İHA Muhabiri Burak Can Ekizoğlu, Esra Ülgen ile Evlendi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İhlas Haber Ajansı Ankara muhabiri Burak Can Ekizoğlu, düzenlenen törenle Esra Ülgen ile dünyaevine girdi. Davetlilerin katıldığı düğünde çiftin mutluluğu gözler önüne serildi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara muhabiri Burak Can Ekizoğlu, Esra Ülgen ile dünyaevine girdi.

İHA Ankara Muhabiri Burak Can Ekizoğlu, düzenlenen törenle Esra Ülgen ile dünyaevine girdi. Genç çifti mutlu gününde ailesi, yakınları, dostları ve mesai arkadaşları yalnız bırakmadı. Törene ayrıca İHA Ankara Haber Müdürleri Behçet Aksoy ve Beyazıt Cebeci, İdari İşler Şefi Demet Soyuçok, Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül, TGRT Haber Kamera Servisi Şefi Abdulaziz Turan katıldı. Damat ile gelinin düğün salonuna girişini ayakta alkışlayan davetliler, gece boyunca eğlendi. Mutluluğunu dile getiren Burak Can Ekizoğlu, gelen davetlilere teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İhlas Haber Ajansı Burak Can Magazin ankara Yerel Yaşam

Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor

İşte AK Parti yönetiminin düşündüğü asgari ücret rakamı

 Kılıçdaroğlu 356 gündür kullandığı 2 makam aracını CHP'ye iade etti

Kılıçdaroğlu'nun 356 günlük çifte makam aracı keyfi sona erdi

 Cem Garipoğlu'nun mezarında bulunan poşetteki kan örneği bir insana ait çıkmadı

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki sır! Poşetteki kan bir insana ait çıkmadı
Beşiktaş Genel Kurulu'nda büyük kavga! Eski ve yeni başkanının destekçileri birbirine girdi

Eski başkan salona girince kıyamet koptu! Yumruk ve sandalyeler havada uçuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.