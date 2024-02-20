İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti.

İHA Genel Müdürü Arvas, İHA'nın yıllık değerlendirme toplantısına katılmak üzere Konya'ya geldi. Genel Müdür Arvas, Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti. Arvas, Vali Özkan'a İHA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Özkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, başarılar diledi.

Vali Özkan, Genel Müdür Arvas'a Mesnevi ve tablo hediye etti. - KONYA