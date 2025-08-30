İHA, Beauty of Turkey 2025'te Yılın En İyi Haber Ajansı Ödülünü Aldı

İhlas Haber Ajansı (İHA), bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Beauty of Turkey 2025 Güzellik Yarışması" final töreninde "Yılın En İyi Haber Ajansı" ödülüne layık görüldü.

Onur Metin Şavluk tarafından düzenlenen Beauty of Turkey 2025 final gecesinde ödüller sahiplerini buldu. Törende İHA Ankara Bölge Müdürlüğü'ne "Yılın En İyi Haber Ajansı" ödülü verildi. Ödülü ise İHA Muhabiri Dilara Bakırtepe aldı. Ödül törenine sosyal medya fenomenleri ve basın mensupları katıldı. - ANKARA