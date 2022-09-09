İGM eylül ayı çalışmaları sona erdi Yerel Haberler Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) eylül ayı çalışmaları bugün gerçekleştirilen toplantının ardından sona erdi. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) eylül ayı çalışmaları bugün gerçekleştirilen toplantının ardından sona erdi. İGM Başkanı Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem ve gündem dışı maddeler görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ayrıca ihtisas komisyonlarından gelen raporlarda görüşüldü. Görüşülen raporlar arasında Dinar Devlet Hastanesinin tadilatında kullanılmak üzere 84 bin TL'lik ödeneğin Dinar Köylere Hizmet Götürme Birliği üzerinden aktarılması kabul edildi. Merkez Hoca Ahmet Yesevi İlkokulunun inşaatında kullanılmak üzere 20 bin TL ödeneğin aktarılması oy birliği ile kabul edildi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Burhanettin Çoban Karahisar Yerel Haberler

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