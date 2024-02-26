92 yaşındaki Latife Yargı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a manilerle sevgisini dile getirdi

Iğdırlı 92 yaşındaki Latife Yargı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini maniler ile dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük hayranlık duyan 92 yaşındaki Latife teyze, sevgisini söylediği maniler ile dile getiriyor. Iğdır'ın Topçular Mahallesi'nde oturan Latife Yargı, kendisini ziyarete gelen AK Parti Iğdır Kadın Kolları teşkilatına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını getirilmesini istedi. Latife teyzeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan'ın birlikte olduğu bir fotoğraf hediye edildi. Fotoğrafa bakan Latife teyze Cumhurbaşkanı için mani söyledi. O görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük beğeni topladı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Av. Yasemin Mert Öztürk, Latife teyzeyi evinde ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletti. Çok mutlu olan Latife yargı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü olduğunu öğrenince, "Doğum günü kutlu olsun, güzel olsun. Her yerde mutlu olsun, Allah onun yardımcısı olsun" dedi.

Seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek için de sandığa gideceğini belirten Yargı, "Beni de gelip götürün. Diğer seçimde gittim, geldiler yardım ettiler dedim bırakın ben kendim seçerim, dedim" dedi. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan maniyi söyleyen Yargı, "Araba bizim olaydı Cumhurbaşkanım, tekeri kızıl olaydı. Senin koluna gireydim yollar uzun olaydı. Allah uzun ömürler versin onun eli de bizim gibilerin üzerinde olsun" dedi.

Mani söyledikten sonra fotoğrafa bakan Latife teyze ağlamaya başladı.

Rüya ile başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sevgisinin bir rüya ile başladığını söyleyen Yargı, "Cumhurbaşkanın büyük sevgisini rüyamda kazandım. Ben tek yaşıyorum, rüyamda gördüm hemen kalktım. Kalktıktan sonra etrafıma baktım. Dedim Allah'ım rüya mı gördüm. Erdoğan'ı evimde gördüm. Kalktım salonun kapısını açtım dedim belki buradadır. Ona yavrum derim canımı veririm. Cumhurbaşkanını çok çok severim, benim de selamımı ona götürün. Herkesten çok severim çocuklarımdan da çok seviyorum" dedi. - IĞDIR