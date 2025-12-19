Iğdır Valisi Turan'dan Metzamor Nükleer Santrali Uyarısı: "Iğdır İçin Ciddi Bir Risk, Kapatılması Gerekiyor"

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Valisi Ercan Turan, Iğdır'a yalnızca 16 kilometre uzaklıkta bulunan Ermenistan'daki Metzamor Nükleer Santrali'nin kent için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, santralin kapatılması gerektiğini söyledi.

Vali Ercan Turan, AFAD'ın kuruluşunun 16'ncı yılı dolayısıyla AFAD İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Turan, Iğdır halkının nükleer santral konusunda haklı bir endişe taşıdığını ifade ederek, "Bu sadece yerel değil, uluslararası boyutu olan bir risk. Iğdır olarak gerekli tüm tedbirleri alıyoruz ancak bu santralin kapatılması gerekiyor" dedi.

Metzamor Nükleer Santrali nedeniyle Iğdır'ın ekstra risk taşıdığına dikkat çeken Turan, bu kapsamda önemli hazırlıklar yapıldığını belirtti. 2026 yılının ilk aylarında KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) risklere müdahale edebilecek donanımlı bir aracın Iğdır'a kazandırılacağını açıkladı.

Metzamor Nükleer Santrali'nin sınırımıza çok yakın olması nedeniyle KBRN tatbikatı talebinde bulunacaklarını açıklayan Turan, bu tatbikatın Iğdır için hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Vali Turan, konuşmasının sonunda başta 6 Şubat depremleri olmak üzere tüm afetlerde görev alan AFAD personeline, gönüllülere ve güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Iğdır'daki afet yönetimi ekibimizle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca nükleer risklere karşı iyot dağıtımı, eczacılarla işbirliği, Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte okullarda afet bilinci eğitimleri verildiğini belirten Turan, emniyet ve jandarmanın da 7 gün 24 saat görev başında olduğunu söyledi.

AFAD'ın 81 ilde teşkilatlandığını hatırlatan Turan, Iğdır AFAD İl Müdürlüğü bünyesinde 45 personelin görev yaptığını, bunlardan 11'inin acil müdahale konusunda uzman olduğunu söyledi. AFAD gönüllülük sistemine de yoğun ilgi olduğunu belirten Turan, kısa sürede yaklaşık 3 bine yakın başvuru alındığını, 1600 gönüllünün eğitim programına dahil edildiğini, 373 gönüllünün ise eğitimlerini tamamlayarak aktif görev aldığını açıkladı.

"AFAD artık sadece kriz anında değil, risk yönetimi ve afet öncesi hazırlıkta da güçlü bir yapıya kavuştu" diyen Turan, 6 Şubat depremlerinin ardından devletin tüm imkanlarıyla yaraları sardığını ifade etti. Vali Turan, İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında belirlenen 51 eylem başlığının yüzde 90'ının tamamlandığını, kalan kısmın da kısa sürede bitirileceğini ifade etti. Yerel yönetimlerle koordineli çalışmaların sürdüğünü belirten Turan, "Hedefimiz, Iğdır'ı afete daha hazırlıklı ve dirençli bir kent haline getirmek" dedi.

Metzamor Nükleer Santrali'nin sınırımıza çok yakın olması nedeniyle KBRN tatbikatı talebinde bulunacaklarını açıklayan Turan, bu tatbikatın Iğdır için hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Vali Turan, konuşmasının sonunda başta 6 Şubat depremleri olmak üzere tüm afetlerde görev alan AFAD personeline, gönüllülere ve güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Iğdır'daki afet yönetimi ekibimizle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.