Haberler

Iğdır Üniversitesinde 25 Kasım Etkinliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAÇUM) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) iş birliğiyle, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için kapsamlı bir etkinlik düzenlendi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAÇUM) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) iş birliğiyle, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için kapsamlı bir etkinlik düzenlendi.

"Ses Ver, Güç Ver, Destek Ver: Şiddeti Durdurmak Mümkün!" temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programda; panel, konser ve resim sergisinden oluşan zengin bir içerikle katılımcılara hem farkındalık hem de güçlü bir dayanışma çağrısı sundu. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Neşide Yıldırım'ın yaptığı panelde, şiddetin toplum, aile ve kadın sağlığı üzerindeki etkileri çok yönlü bir bakış açısıyla ele alındı.

Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Neşide Yıldırım üstlenirken, konuşmacılar şunlar oldu:

Prof. Dr. Özlem Karabulutlu – "Kadına Şiddet Topluma Şiddettir: Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri"

Hatice Köseoğlu (Iğdır İl Müftü Yardımcısı) – "Şiddet, İnancın Değil Cehaletin Ürünüdür"

Ayça Bağcitek (KADEM İl Temsilcisi) – "Eşitlik İçin Yan Yana: KADEM'in Mücadele Duruşu"

Ayşegül Korhan (ŞÖNİM Temsilcisi) – "Güven, Dayanışma ve Destek: Şiddetsiz Bir Yaşam İçin ŞÖNİM"

Panelde, kurumların ortak hareket etmesinin şiddetle mücadelede kritik rol oynadığı vurgulandı.

Program kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Mihriban Mammadaliyev ve Müzikoloji Bölümü Korosu sahne alarak katılımcılardan büyük ilgi gördü.

KADEM ve KAÇUM iş birliğiyle hazırlanan resim sergisi de yoğun ilgi topladı. Sergi, Doç. Dr. Abdül Tekin (Düzenleme), Dr. Öğr. Ü. Sıddık Turan ve Öğr. Gör. Akif Bayrak (Küratör) tarafından düzenlendi; çok sayıda akademisyen ve sanatçının eserleri yer aldı. Workshop oturumlarıyla katılımcılar üretim sürecine dahil oldu.

Etkinlik sonunda değerlendirme yapan KAÇUM Müdürü Öğr. Gör. Öznur Özdemir Gökmen, "Şiddetle mücadele ancak dayanışma, iş birliği ve toplumsal farkındalıkla mümkündür. Bugün burada bu birlikteliğin değerini bir kez daha gördük" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu

158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadından çarpıcı video

Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadın: Paris'te olsaydık...
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.