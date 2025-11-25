Iğdır Üniversitesinde 25 Kasım Etkinliği

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAÇUM) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) iş birliğiyle, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için kapsamlı bir etkinlik düzenlendi.

"Ses Ver, Güç Ver, Destek Ver: Şiddeti Durdurmak Mümkün!" temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programda; panel, konser ve resim sergisinden oluşan zengin bir içerikle katılımcılara hem farkındalık hem de güçlü bir dayanışma çağrısı sundu. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Neşide Yıldırım'ın yaptığı panelde, şiddetin toplum, aile ve kadın sağlığı üzerindeki etkileri çok yönlü bir bakış açısıyla ele alındı.

Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Neşide Yıldırım üstlenirken, konuşmacılar şunlar oldu:

Prof. Dr. Özlem Karabulutlu – "Kadına Şiddet Topluma Şiddettir: Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri"

Hatice Köseoğlu (Iğdır İl Müftü Yardımcısı) – "Şiddet, İnancın Değil Cehaletin Ürünüdür"

Ayça Bağcitek (KADEM İl Temsilcisi) – "Eşitlik İçin Yan Yana: KADEM'in Mücadele Duruşu"

Ayşegül Korhan (ŞÖNİM Temsilcisi) – "Güven, Dayanışma ve Destek: Şiddetsiz Bir Yaşam İçin ŞÖNİM"

Panelde, kurumların ortak hareket etmesinin şiddetle mücadelede kritik rol oynadığı vurgulandı.

Program kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Mihriban Mammadaliyev ve Müzikoloji Bölümü Korosu sahne alarak katılımcılardan büyük ilgi gördü.

KADEM ve KAÇUM iş birliğiyle hazırlanan resim sergisi de yoğun ilgi topladı. Sergi, Doç. Dr. Abdül Tekin (Düzenleme), Dr. Öğr. Ü. Sıddık Turan ve Öğr. Gör. Akif Bayrak (Küratör) tarafından düzenlendi; çok sayıda akademisyen ve sanatçının eserleri yer aldı. Workshop oturumlarıyla katılımcılar üretim sürecine dahil oldu.

Etkinlik sonunda değerlendirme yapan KAÇUM Müdürü Öğr. Gör. Öznur Özdemir Gökmen, "Şiddetle mücadele ancak dayanışma, iş birliği ve toplumsal farkındalıkla mümkündür. Bugün burada bu birlikteliğin değerini bir kez daha gördük" ifadelerini kullandı.