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Iğdır Üniversitesi, Yeni Öğrencilerini Karşıladı

Iğdır Üniversitesi, Yeni Öğrencilerini Karşıladı
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Iğdır Üniversitesi, 2024-2025 Akademik Yılı'nda yeni öğrencilerini Şehit Bülent Aydın Havalimanı ile il ve ilçe otobüs terminallerinde düzenlenen bir organizasyonla samimi bir şekilde karşıladı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, öğrencilerin üniversitelerinde evlerinde hissetmelerinin önemli olduğunu vurguladı. Organizasyon, öğrencilere il ve ilçeyi tanıma ve kampüslere ulaşım süreçlerinde rahat bir deneyim sağladı.

Iğdır Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı'nda öğrencilerini Şehit Bülent Aydın Havalimanı ile il ve ilçe otobüs terminallerinde karşıladı.

Iğdır Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı'na başlamaya hazırlanan öğrencilerini Şehit Bülent Aydın Havalimanı ile il ve ilçe otobüs terminallerinde düzenlenen organizasyon ile samimi bir hava içerisinde karşıladı. Akademik ve idari personelden oluşan görevliler tarafından havalimanı ve otobüs terminallerinde karşılanan öğrenciler, üniversitenin düzenlediği bu özel karşılamayla hem il ve ilçeyi tanıma olanağını hem de yurt ve kampüslerine ulaşım süreçlerinde rahat bir deneyim yaşama ortamı buldular. Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, öğrencileri karşılama organizasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Üniversitemize yeni gelen öğrencilerimizi en iyi şekilde ağırlamak bizim için büyük bir önem taşırken akademik eğitim yolculuklarına adım atacak olan gençlerimizin, Iğdır'da kendilerini evlerinde hissetmeleri de oldukça kıymetlidir. Bu yıl itibarıyla da öğrencilerimize destek olabilmek ve onların adaptasyon süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla havalimanı ve otobüs terminallerinde öğrencilerimizin yanlarında olduk. Bununla birlikte öğrenci odaklı bir Üniversite olarak öğrencilerimizin başarılı bir akademik öğrenim hayatı geçirmeleri için her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini dile getirdi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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