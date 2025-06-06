Iğdır, Türkiye'de İlk Kurban Bayramı Namazını Kıldı
Türkiye genelinde Kurban Bayramı coşkusu Iğdır'da sabah erken saatlerde başladı. İlk bayram namazı Iğdır'da, yüzlerce vatandaşın katılımıyla kılındı. Bayram namazının ardından cami imamı tarafından birlik ve paylaşmanın önemi vurgulandı.
Türkiye'de ilk Kurban Bayramı namazı Iğdır'da kılındı
IĞDIR - Türkiye genelinde Kurban Bayramı coşkusu sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlarla başladı. Ülkenin en doğusunda yer alan Iğdır, bu yıl da ilk bayram namazının kılındığı şehir oldu.
Iğdır'da sabah saat 05.10 sıralarında kılınan bayram namazına yüzlerce vatandaş katıldı. Sabah saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı. Namazın ardından cami imamı tarafından bayram hutbesi okunarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemine dikkat çekildi. Namaz sonrası vatandaşlar, birbirleriyle bayramlaşarak Kurban Bayramı'nın manevi atmosferini yaşadı.